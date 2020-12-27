九所國中小百人聚吳厝，中市親師生共學遊清水。（主辦單位提供）

九所國中小百人聚吳厝，中市親師生共學遊清水。（主辦單位提供）

台中市清水區吳厝國小為培養學生自主、合作、探究的能力加入「台中市戶外教育聯盟」，聯盟成員除定期辦理工作坊外，每年都會在吳厝辦理一次2天1夜的多校聯合實作活動；透過聯盟跨校的合作，各校親師生都有彼此共學與交流的機會，9校百名師生昨、今兩天在吳厝國小，共遊清水也體會地方特色。

主辦單位指出，昨、今兩天在吳厝國小所進行2天1夜「吳厝 SDGs 社區永續發展暨戶外教育實作活動」，匯集了台中市多所國中小；包括吳厝國小、博愛國小、省三國小、樹義國小、坪林國小、瑞井國小、大道國中、居仁國中、漢口國中共9校師生 116 人。

教育局表示，這次課程及活動目標為發展全球永續發展目標(SDGs)，結合清水區社區永續發展的微旅行路線及主題探究，探究場域包含清水五區，讓戶外教育背景及觀點的師生，透過主題探究、路線規劃、課程發想、產業結合下，成為建置清水區五條微旅行路線，最重要的發想依據。

吳厝國小校長黃朝恭說，因應新課綱這是最好的素養學習課程，結合全台戶外教育聯盟學校，融入人文生態，由學生主動探索學習並統整分享清水在地校本課程，讓台中市內外學生共同體驗，真正落實以學生為主體，跨科目、跨領域的學習，且能知識、技能、情意並重，並重視學習的歷程和方法。

吳厝國小林英杰主任表示，我們帶領戶外教育的宗旨是「賦權增能、主動探索」，把學習的主動權還給孩子，讓他們在真實的生活情境中學習，也從中培養問題解決的能力。這幾年來，利用課後、假日等時間，我們帶領孩子們認識在地、了解在地，並透過自主規劃的行動方案，來讓自己的家鄉變得更好。學生們在戶外教育中的蛻變與成長，是身為指導老師最大的成就感來源。

博愛國小老師許彩梁表示，今年的主軸在清水五條輕旅行路線，也就是五條戶外教育路線的實作，各校第 1 天分別在清水區進行戶外路線主題探究，晚上將學習心得以心智圖等方式記錄下來，並接受各校的意見回饋；第 2 天各校一起踏查吳厝國小規劃的鰲峰山戶外教育路線，中午開始將第一天的報告修正精緻化並再次分享。過程中主要在培養孩子主動探究的能力，以及關心周遭事物，並能從清水的學習過程與能力遷移回自己的學校、社區。

(中時 )