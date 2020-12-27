立法院會24日處理攸關進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛等9項行政命令，在野黨團提案雖要求不予備查，不過在民進黨團人數優勢下，9項行政命令全部過關，萊豬明年將開放入台。「聲量看政治」粉專今天公布美豬行政命令表決「周政黨聲量」，民進黨聲量最高，佔55.21%；國民黨則以33.73%居第二。

臉書粉專「聲量看政治」粉專利用Google Trend、Google SERP、新聞聲量、即時新聞社群聲量等指標，以上周7天內立法院各政黨的聲量進行分析比較，發現上周的立法院美豬行政命令表決攻防，以民進黨聲量最高，佔55.21%；國民黨則以33.73%居第二；台灣民眾黨以5.79%居第三；其他依次為時代力量佔3.95%；台灣基進佔1.32%。

「聲量看政治」粉專認為，由於民進黨是執政黨，針對執政黨的角色，與部分立委、黨團策略不一致的討論，成為重要話題，民進黨總聲量最高無可厚非，其中的正負面討論皆有。至於國民黨在本周的表現，不僅雷聲大雨點小，也完全沒有動員，如果真想阻擋行政命令，最後一周表現實在很弱；時代力量與民眾黨因為動作未能足以引起大量關注，所以聲量依舊不高。

(中時新聞網)