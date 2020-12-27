2022地方九合一選舉提前開跑！民進黨婦女部與民進黨高雄市黨部今天舉辦感恩茶會，黨部主委趙天麟拜託婦女姐妹發揮基層影響力，把好的政策告訴更多人。黨部也會舉辦路跑活動，明年1月1日從鳳山起跑，預計34場跑完38行政區。「大家一起努力，支持陳其邁市長兩年拚四年、2022年高雄市議會過半」。

民進黨婦女部與民進黨高雄市黨部今天舉辦「『邁』向幸福 感謝有妳」婦女暨新住民歲末感恩茶會，邀請高雄市小英暨邁邁姊妹後援會及新住民後援會幹部同聚，高雄市長陳其邁親臨現場感謝長期以來的支持與協助，綠委許智傑、議員李喬如、李雅慧、高閔琳、黃秋媖也到場互動交流。

民進黨婦女部主任許嘉恬表示，2020年高雄完成二次重要民主選舉，姊妹後援會功不可沒，特別是首次成立高雄小英新住民姐妹會，回應高雄城市的多元包容，市長補選一役更在短短三個月內成立邁邁姐妹會，舉辦超過26場姐妹茶會，深入社區家戶，為陳其邁市長拉票催票。

她相信「緊緊緊」的市長陳其邁會繼續帶著大家，如同「跨百光年、高雄一百」的活動，從歷史到現在，持續帶著高雄往未來向前衝。

趙天麟也拜託大家，「我們不只選舉在一起，也要繼續發揮基層影響力，把好的政策告訴更多人知道」。他說，陳其邁上任後，高雄市變得不一樣，最近有美麗的燈光秀、接下來還有精彩的跨年活動，都讓我們擁有高雄的驕傲感。

他預告高雄市黨部將有一系列的活動，重新打造空間，變成市民的黨部；接下來也會舉辦路跑活動，明年1月1日從鳳山起跑，預計34場跑完38行政區。「接下來還要拜託大家一起努力，支持陳其邁市長兩年拚四年、2022年高雄市議會過半」。

陳其邁則細數上任四個月市政成果：成立全台首創的24小時臨時托育中心、設立新住民會館、於38個行政區設立長照整合性住宿性機構、公共托育據點增加10個晉升六都前二名，及準公共化幼兒園以2年內拚到六都前三名為目標持續努力中。他承諾，未來將會「兩年拚四年」用最短的時間，努力達成產業轉型、增加就業、重大交通建設及解決空污四大目標。

民進黨婦女部於今年10月啟動「前進縣市、女力崛起」巡迴列車，三個月在全國各地已舉辦14場婦女座談、17場新住民座談活動，跑遍全台22縣市，與全台近2000位姊妹深度交流，明年度也將持續深耕婦女組織，為2024選舉加溫。

(中時 )