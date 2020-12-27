27日苗栗縣陶藝協會舉辦會員大會暨學習成果展，致力傳承陶藝技法，展現陶藝文化產業。（何冠嫻攝）

苗栗縣陶藝協會今年辦理研習課程，首次結合植栽，推廣陶藝生活美學。（苗栗縣陶藝協會提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣陶藝協會發展陶藝多元性，今年有別於過去制式化課程，別開生面規畫徒手捏陶、彩繪並體驗燒陶過程等內容，致力將陶藝融入生活，並且進駐苗栗特色館，集結陶藝家團結行銷，帶動場館活絡外，更為藝術家們提供展售平台與空間，另推出商業手機攝影直播課程，推廣品牌與產品知名度，期許再現苗栗陶產業風華。

苗栗縣陶藝協會2000年成立迄今，推展在地產業與藝術創作的傳承與創新，苗栗縣陶藝協會理事長廖增春上任後更致力將陶藝融入生活。今年7月陶藝協會辦理研習，規畫陶器「從零到有」的製作過程，更顛覆過往以捏陶技術、創作理念等較制式化的研習內容，邀請專業師資辦理手捏陶器、釉藥基礎概論、窯燒概論等課程，結合花藝、植栽，融入生活療癒心靈，提升綠化美學。

27日苗栗縣陶藝協會舉辦會員大會暨學習成果展。廖增春表示，秉持協會延續陶藝新技法，展現陶藝文化產業，傳承創新的特色元素，將藝術生活化，今年研習課程除首度結合植栽與陶藝，為陶發展注入新元素，並且努力爭取苗栗特色館空間，展售陶藝家們的作品，活絡場館外，也推廣在地的陶藝文化。

此外，今年受到疫情的影響，且跟上科技時代，協會拓展行銷通路，辦理商業手機攝影直播課程，讓學員們利用網路行銷產品，建立形象拓展品牌知名度，更讓陶藝產業走向全台，再造苗栗陶業風華。

(中時 )