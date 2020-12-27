2020進入尾聲，這一年相信全球都過得很悶，受到新冠肺炎影響，原先以為疫苗開始接踵交有助於減緩疫情蔓延，沒想到如今非洲和英國陸續傳出變種病毒，讓各地民眾人心惶惶，法國知名星象大師甚至預言，2021年地球將有更多災難降臨，「人類恐怕會被喪屍給消滅」。

還記得知名電玩遊戲和改編的電影「惡靈古堡」，描述保護傘公司進行研發出致命病毒，因為一場意外導致人類變成了喪屍，類似電影的劇情，難道要發生？

2021年地球將會面有更多苦難，其中最驚悚的預言是喪屍稱霸地球，人類走上大滅絕。（圖／翻攝自Michael Jackson - Thriller Youtube）

根據《每日鏡報》（Daily Mirror）和《每日快報》（Daily Express）報導，16世紀法國著名星象大師、大預言家諾斯楚代馬斯（Nostradamus）預言，2021年地球將會面有更多苦難，其中最驚悚的預言是喪屍稱霸地球，人類走上大滅絕，他還預言俄羅斯科學家將會製造出生化病毒，讓人類變成喪屍。

16世紀法國著名星象大師、大預言家諾斯楚代馬斯。（圖／翻攝自History Youtube）

諾斯楚代馬斯還預言，2021年人類史上從未經歷過的「聖經等級大飢荒」、巨大的太陽風暴（solar storm）都將襲擊地球，造成大規模損傷，他在預言中稱，「海平面將上升，地球將降至海平面之下」，災難擴散全球，人類將出現大規模遷徙，僅存的人類為了僅剩的稀有自然資源展開廝殺，最終爆發戰爭！

諾斯楚代馬斯的另一個預言則是軍隊將大幅進化，士兵大腦將會植入晶片。（圖／翻攝自Universal Soldier Trailer Youtube）

諾斯楚代馬斯的另一個驚人預言，則是軍隊將大幅進化，士兵的大腦將會植入晶片，據《每日鏡報》指出，這種先進的變種士兵屆時將會拯救人類。除此之外，他還預言，2021年彗星會撞上地球，引發一連串的天災，「天空中，人們會看到一團火尾巴拖著一長串火花」，巧合的是，美國太空總署（NASA）目前正在監測一顆編號為「2009 KF1」的小行星，NSA預估，2021年5月6日，這顆小行星有可能會撞上地球。諾斯楚代馬斯還預言明年會發生大地震，震央就在加州，日期在11月25日。

NASA目前正在監測一顆編號為「2009 KF1」的小行星。（圖／翻攝自Greenland Trailer Youtube）

諾斯楚代馬斯曾在西元1555年做出數千項預言，當中有不少預言應驗成真，像是他曾預言倫敦會發生大火、納粹希特勒的崛起、已故美國前總統甘迺迪會遭到暗殺、美國發生911恐怖攻擊等事件。

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(中時新聞網)