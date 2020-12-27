高雄市黃氏宗親會宗祠落成典禮，口罩國家隊南六公司董事長黃清山表示，祈求宗祠的落成帶給所有宗親有個信仰中心及向心力。（林雅惠攝）

高雄市黃氏宗親會宗祠落成典禮，全台各地千餘名黃氏宗親代表27日齊聚燕巢區黃姓宗祠，口罩國家隊南六公司董事長、擔任高市宗親會理事長黃清山表示，祈求宗祠的落成帶給所有宗親有個信仰中心及向心力。

黃清山表示，宗祠落成先後共計畫5年，是由多位企業家捐建，佔地大約1800坪，共有兩棟建物，未來將成為高雄市黃氏宗親的信仰及活動中心，並定期規劃辦理社教活動。

黃清山說，南六公司生產不織布與口罩，現在是防疫期間，辦理活動要遵守衛服部防疫規定，在用餐時間之外須戴口罩且保持安全距離，散場時每人贈送一盒50片裝黃色口罩，盼帶給大家平安健康與順利。

主辦單位考量防疫期間舉辦大型活動，必須遵守防疫規定，高市黃氏宗親會也特定準備制式口罩發放給現場人員配戴。

黃氏宗親會表示，黃氏宗祠又名「江夏紫雲寺」，將供奉軒轅帝、觀世音菩薩、地藏王菩薩、文昌帝君、註生娘娘和福德正神等神尊，台灣黃氏宗親總會正積極爭取2023年世界黃氏宗親會在高雄舉辦，為高雄添磚加瓦，增加光彩。

(中時 )