屏東縣1名蔡姓船長今年7月夥同劉姓船員，以10萬元的代價，企圖偷渡30名越南偷渡犯入境，遭海巡及警方於林邊溪外海查獲。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

屏東縣1名蔡姓船長今年7月向楊姓船東租用漁船，夥同1名劉姓船員，以10萬元的代價，企圖偷渡30名越南偷渡犯入境，遭海巡及警方於林邊溪外海查獲。屏東地院審理後，依違反《入出國及移民法》判處蔡男有期徒刑8個月、劉男有期徒刑5個月。

蔡嫌與姓名、年籍均不詳的男子接洽，7 月5 日租用「瑞蓬成2 號」漁船，與劉嫌從東港碼頭出港後，6日在外海接駁了7女23男共30名越南偷渡犯企圖入境。男子並應允事成後給蔡嫌10萬元報酬，沒想到竟於屏東縣塭豐外海約10.4浬處，遭海巡及警方查獲。

判決指出，被告所犯者非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑之罪，蔡嫌及劉嫌於警詢、偵訊、羈押訊問及本院審理時均坦承不諱，並有海巡人員的相關表單、照片為證，應予依法論科。

屏東地院審酌蔡嫌於107年間就有載運大陸及越南籍偷渡客的犯行；疫情期間為圖私利，夥同被告劉嫌再度載運30名越南籍偷渡客入境，嚴重危害政府對於國家的國境管理，危及國民安全甚鉅；但被告2人犯後均坦認犯行，考量其生活經濟狀況、智識程度，判處蔡男有期徒刑8個月、劉男有期徒刑5個月，可易科罰金。

(中時 )