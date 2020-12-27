屏東縣近年來一直「生不如死」，死亡人數都超過出生人數。屏東市殯儀館業務繁重，火化數占全縣近6成，為了提供亡者及家屬更好的殯葬服務，屏東市殯儀館明年將由屏東市公所民政課的下屬單位，獨立出來改制為殯葬管理所。

屏東市殯儀館是縣內最大的殯葬區及火化場，除了服務屏北到屏中的縣民，其他兩處火化場來不及處理的業務也會送到這裡，每月約要火化360至390具遺體，數量占全縣近6成，業務量龐大且繁雜；3年多前火化設施更新後，目前已足以應付每月的火化量。

之前屏東市殯儀館是屏東市公所民政課下屬單位，因考量到民政課業務量原本就繁多，加上為了提供更好的殯葬服務品質，市公所決定明年將其獨立出來，改制為殯葬管理所，已經市民代表會通過。

市公所主祕李英宗表示，原本殯儀館只負責火化及殯葬業務，公墓則是民政課的業務，改制後殯葬管理所將整合包括公墓在內的所有的殯葬業務，除了權責統一減少行政手續及公文往返，也有更充裕的人力及經費，提升殯葬服務品質。

屏東縣十幾年來人口不斷減少，主要原因是「生不如死」。屏東縣從2007年開始出現死亡交叉，死亡人數超過出生人數，之後就不曾反轉，差距也逐年擴大，目前每年出生率約5％多，死亡率則為10％多。

加上縣內遷入人口少於遷出人口，讓人口減少情形更是雪上加霜，人口從最高峰1997年底的91萬3746人，減少至今年11月止的81萬3176人，少了10萬多人，今年前三季則減少近5000人，若依此速度，離跌破80萬的關卡已不遠。

(中時 )