台北市長柯文哲27日出席台灣民眾黨嘉義總服務處成立大會時，酸中央所謂競爭型計畫，如果阿燦、阿邁去申請應該會有，阿哲去申請就沒有。桃園市鄭文燦回應，國家建設計畫應該就合理、必要性討論，不需要政治化及口水。

鄭文燦表示，前瞻計畫跟競爭型計畫，都是需要很複雜的審查程序，並不是申請就會得到補助。前瞻計畫也沒有優先給哪個直轄市的情況，預算還要經過立法院把關，北市的立委還比桃園多。他認為，討論國家建設計畫，應該就合理、必要性討論，不需要政治化及口水。鄭文燦更說，桃園在統籌分配稅、一般補助款，兩者相加得到的補助，6年來輸給台北市1500億，輸給台南市540億，桃園坦白講沒有特別多，

鄭文燦也說，中央在台北市投入的資源遠超過其他直轄市，可說是數以千億，如捷運台北市已經蓋了20幾年，其他直轄市都還正在蓋。他說，台北市是首都，得到更大支援是應該的，但其他五都也有必要得到支持。

(中時 )