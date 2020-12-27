女星周曉涵外型甜美，演過多部偶像劇表現亮眼，擁有D罩杯好身材的她，還獲得內衣廠商青睞，連續5年代言內衣品牌，並被票選為最愛代言人冠軍，人氣火紅，近日她在社群網站曬出上空泡湯照，吸引粉絲狂讚「這背影很殺」。

照片中，周曉涵紮起包子頭，用側臉、裸背岀鏡，雖然沒有拍到傲人上圍，但光露出一片白嫩美背，就讓粉絲激動大呼好美，還打趣敲碗「跪求正面」，搭配窗外霧濛濛的景色，格外有氛圍，讓她也忍不感嘆：「玻璃上濃濃的霧氣像白雪，彷彿置身在日本泡湯」，似乎在懷念出國泡湯的的回憶。

周曉涵泡湯秀岀一片美背，粉絲狂讚背影好殺。（圖／翻攝自IG）

周曉涵當年以無名正妹和逢甲大學校花爆紅，入行後不但拍電視劇，還和一票圈內好友砸千萬開設酒吧，對投資有一套，平時喜歡畫畫抒發心情的她，今年7月還辦了畫展，生活相當精彩。

而在演藝圈有性感發電機之稱的周曉涵，曾和陳楚河、王家梁、李運慶、梁正群傳過緋聞，9月則被拍到和馬來西亞男星蘇熙喆互動親密傳岀戀情，對此，她回應把對方當弟弟，是因當時被瘋狂粉絲騷擾，才請蘇熙喆充當「護花使者」，也邀他來家裡吃飯。

(中時新聞網)