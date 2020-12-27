南韓天后級女團少女時代隊長太妍被爆出熱戀中，對象是活躍於各大綜藝節目的男團VIXX成員RAVI（金元植），表示兩人以交往1年，聖誕節被拍到甜蜜進出太妍公寓；消息曝光後，男方說詞反覆，而太妍所屬SM娛樂立刻澄清，稱只是關係親近的前後輩，沒多久太妍也更新IG，一張照讓粉絲都看出她的無奈心境。

據韓媒《joynews24》報導，太妍和RAVI在1年前透過朋友介紹認識，又都是偶像團體出身，前後輩關係讓彼此更親近，才自然而然發展成情侶關係，在聖誕假期還被拍到一同進出太妍住處甜蜜約會，兩人互動相當親密；而前陣子太妍也在綜藝節目中透露和RAVI私下的互動，她說RAVI得知她成為節目《驚人的星期六》固定班底，馬上打電話我製作人「那我呢？」，從中就能看出關係不一般。

太妍更新IG，一張照讓粉絲都看出她的無奈心境。(圖/ 摘自少女時代太妍IG)

不過，消息曝光後，RAVI經紀公司先認愛又否認，說詞反覆讓外界看了一頭霧水，反觀SM娛樂當下就跳出來澄清，表示兩人只是一起做音樂，所以關係變得較親近，否認談戀愛一說。

而太妍本人也突然更新IG限時動態，PO出一張師弟SHINee成員Key的梗圖，上面的字幕寫著「努力忍耐時特別有用的圖」，儘管太妍一句話都沒說，但從梗圖就能感受到她的無奈及對這件事感到荒唐的心情。

(中時新聞網)