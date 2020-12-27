自來水公司表示，自從2013年配合行政院降低漏水率計畫迄今，已投入數十億改善。（自來水公司提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市漏水問題嚴重，自來水公司表示，自從2013年配合行政院降低漏水率計畫迄今，已投入數十億改善，規畫在2021至2022年間，再投入8億元汰換管線，據統計，2012年漏水率32.20％，預計2022降至22.2％。

自來水公司表示，基隆8年來投入11億元，汰換61公里的老舊管線，並規畫在2021至2022年間，再投入8億元加速處理16件汰換管線工程，總長55.1公里。目前配合市府道路施工計畫，已完成東勢街、過港路、源遠路、八堵路及中船路等汰換管線工程發包，預計2021年初陸續動工，另外，已針對漏水嚴重的小區管網辦理漏水檢測，並在重要節點增設水壓監測設備減少破管機率。

據資料統計，基隆地區近年來自來水送配水管線，管徑65mm以上的漏水案件，由105年度358件、106年度305件、107年度316件、108年度271件及109年度264件，有逐年改善趨勢。

自來水公司說，基隆地區因山坡丘陵地比例高達95％，高地區域需靠加壓供水及部分地區管線設備老舊等因素，漏水情形相對嚴重，未來將持續維護已建置的小區管網外，也會對漏水率較高的小區加強檢修漏、管控合理水壓及汰換老舊易漏水管線；並引進科技檢漏技術及優化供水監控系統，將管網水壓流量監控智慧化，建構自來水弱勢管段指標，穩定供水及降低漏水率。

而有關17日晚上9點多在仁五路、精一路口600mm管線漏水案件，自來水公司指出，因地下管線設施密布交錯重疊，導致搶修施工常需遷移排除管線上的障礙，影響搶修、延後復水時間，未來將引進縮短搶修工時、不斷水的工法，加速修漏效率縮小停水時間及範圍，降低對市民造成的不便。

(中時 )