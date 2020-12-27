苗栗縣公館鄉某貨櫃屋工地10月初驚傳疑似虐狗、鬥狗事件，現場散落狗毛與狗骨頭，及噴火槍、烹煮「食物」的鍋具，警方與苗栗縣政府動物保護防疫所介入調查，並將鍋具殘留湯汁送驗，日前鑑定結果出爐，分別為豬肉、牛肉成分，是否涉及殺狗刑事部分，將由檢警偵辦釐清，另針對飼主未盡照顧義務，動防所依法開罰9萬8000元罰鍰。

動保團體10月前往公館救援流浪狗，驚見貨櫃屋工地不僅有大型狗屍體，還有疑似狗毛與狗骨頭，及噴火槍、烹煮「食物」的鍋具，猶如「屠宰地獄」，現場還有3隻死亡犬隻，屍體腐爛長蛆。

全案經臉書批露引關注，警方深入追查，將賴姓男子傳喚到案，他說明，若未到工寮並委託友人餵犬隻，但疑似友人疏於照顧，比特犬飢餓互相咬食，鍋具則是烹煮豬肉餵狗用的，沒有虐待或殺狗。

動防所將現場鍋內湯汁、冷凍庫肉塊採證送驗，檢驗結果為牛肉、豬肉。動防所認定賴男未妥善照顧犬隻，導致數隻動物受傷、死亡，且皆未完成晶片植入、寵物登記、絕育、狂犬病注射等措施，分別依照動物保護法處6萬8000元，及依照動物傳染病防治條例處以3萬元罰鍰，全案刑責部分則由檢警偵辦釐清中。

(中時 )