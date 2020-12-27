受到疫情影響，旅美捕手林家正幾乎一整年沒有出賽，但他回想一整年下來不覺得可惜，反而覺得可趁這段時間彌補自己的缺失，「事實就是這樣子，不能因此去想負面的，就利用這段時間把身體強化。」

今年小聯盟因疫情取消賽季，3月中春訓喊卡後返台，回台展開自主訓練，期間也在台灣參加棒協舉辦的未來之星對抗賽維持比賽感覺，結束比賽後一周接到通知，返美進行6周秋訓。

「第1周練習，接下來5周比賽，雖然不是真正賽季，但球隊也會看一下大家有沒有進步。」林家正認為，今年雖受到疫情影響，多半時間都在自主訓練，但這也不算是壞事，「就是把自己需要加強再努力，也蠻不錯的。」

雖然不知道明年春訓何時展開，但林家正預計可能會在一月底、二月初先回到美國，為球季做準備，不過談到美國的疫情，林家正就有些擔憂，他透露就有隊友跟他說自己在暑假時確診過。

林家正說：「美國戴的口罩可能也不是醫療級的，只要有戴就好，說真的自己也會擔心，就算防疫已經做到一百分，但還是會害怕，在美國像是去自助加油、開門，都不知道前一人是什麼情況。」

因此林家正會盡可能地避免不必要的外出，除非是採買民生必需品、吃飯等才會出門，他笑說：「在台灣你不太需要去煩惱，在台灣起床是覺得美好的一天開始，在美國則是希望自己不要被感染。」

雖然明年球季仍是未知數，林家正仍把目標擺在美國，「因為目標在那，也有家人在那，我也會更小心地做好防疫措施。」

(中時 )