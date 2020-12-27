大陸長沙一名女童，在12月24日起床後就開始哭鬧，家長帶她前往醫院看診後卻有驚人發現，女童食道內竟發現佩佩豬身影。(翻攝陸媒)

近日大陸一名女童起床後就不斷莫名哭鬧，家長遲遲也找不出原因，醫師透過電腦斷層掃描（Computed Tomography，簡稱CT）檢查後，竟在女童體內發現卡通人物「佩佩豬」的身影，真相讓人驚呆。

綜合陸媒報導，大陸長沙一名女童，在12月24日起床後就開始哭鬧，家長也看不出哪裡出有異狀，帶她前往醫院看診後卻有驚人發現。醫師透過CT照一看，竟發現女童的食道中下段卡了異物，形狀卻像極了卡通人物「佩佩豬」。

後來女童母親表示，這隻佩佩豬應該是女童鞋子上的金屬裝飾，猜想女童應該是出於好玩將它拆下，還不慎吞食導致這起意外。所幸醫師及時進行手術，將這隻佩佩豬取出。

後來醫師提醒，當異物不慎卡喉時容易引起吞嚥、呼吸困難，若沒有馬上處理更可能造成局部或周圍器官感染，嚴重更會引起休克風險。並建議家長，不要讓年齡較低的幼童有機會接觸體積小的物體，以免誤食。若發現孩童出現異常哭鬧、嘔吐，甚至伴隨喉嚨痛、發燒時，要盡快就醫。

(中時新聞網)