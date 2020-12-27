近期外籍漁工確診數日漸增多，今日指揮中心公布的案785、786分別為30多歲及20多歲印尼籍男性漁工，都是在檢疫期滿經採檢發現確診，對此漁業署表示，為因應遠洋漁業的需求，鼓勵原來的漁工留下來，並擴大從疫情較減緩國家引進漁工，這些部分都已和漁業公會及地方政府做滾動式檢討。

今日宣布確診的案785、786均於今年12月10日來台工作，也按照我國入境規定持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，2個案24日檢疫期滿，25日分別由仲介安排專車至醫院採檢，於今日確診，迄今仍無症狀。

農委會漁業署長張致盛表示，針對外籍漁工，都希望漁工在來台前的當地可信賴醫療院所做的檢驗要確實，這部分已經和中央疫情指揮中心再次要求，漁工來台後也會馬上到集中檢疫場所集中檢疫，包括搭乘車輛都有嚴格規範，不可有混搭現象。

另外集中檢疫14天後的採檢，以及加上之後7天的自主健康管理，確保都安全後才允許漁工上船。

若未來漁工確診暴增，指揮中心也暫緩外籍漁工來台怎麼辦？張致盛說，這部分還是要看指揮中心的階段性整體評估，為了避免或減少漁工確診移入的情況發生，會鼓勵原來的外籍漁工期滿後繼續留下來，因為這些漁工沒有染疫疑慮，另外也鼓勵擴大從疫情較減緩國家引進漁工，「只要減少對漁工需求，相信對漁業及防疫衝擊的影響會降到最低。」

(中時 )