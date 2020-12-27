民進黨立委范雲在立院萊豬表決中投下同意票，引起輿情抨擊。有位網友因不滿范雲支持萊豬進口，而在Youtube中天新聞頻道留言恐嚇「把她的頭砍下來」。范雲截圖PO上臉書，強調已經報案，還無限上綱抹黑表示：「什麼樣的頻道，就會餵養什麼樣的觀眾」。對此，中天新聞27日晚間發出4點聲明回應。

中天新聞四點聲明如下：

第一、中天新聞嚴正聲明，反對一切暴力言行與人身攻擊。

第二、范雲一竿子打翻一船人，滿惡毒的，至少中天不會把三立或其他親綠媒體的網友留言用來抹煞每一位新聞工作者和所屬公司的專業及努力，中天向來尊重各新聞人和媒體的言論立場。

中天新聞聲明： ... 由中天新聞發佈於 2020年12月27日 星期日

第三、所有網友都擁有言論自由，但言責自負，范雲也擁有相同的法律權益可以主張。

第四、挺中天的網友水準向來很高，但聊天室是完全開放的場域，為維護聊天室發言環境，中天聊天室管理員會加強巡邏，請所有網友遵循板規。

最後，中天新聞指出，范雲從社民黨跑去當民進黨不分區，挺萊豬立場還沒交代清楚，倒很會先扣批判者紅帽子，范雲指「最可恥的是任由這些言論發聲的頻道與主持人，為了錢，為了討中共歡心，做亂台灣社會」，事實是，我們沒人討中共歡心，我們只看到為討美國人歡心作賤台灣人子孫健康的范雲。

(中時新聞網)