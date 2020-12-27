仗著「死者為大」卻為所欲為？一名男網友在網路上吐苦水，住家附近的鄰居這兩天封路辦喪事，一開始的背景音是放念經，男網友認為這還可以接受，但今天早上天剛亮，喪家開始大聲放電音，不堪其擾的男網友向環保局申訴，結過對方告訴他「喪事只能勸導」，讓他相當不解，難道喪家就有「無敵星星」嗎？

男網友在論壇PTT上發文詢問「辦喪事再吵都不能辦」？表示鄰居家中辦喪事，前幾天就開始封路，原本是放念經，雖然也很大聲，不過原PO認為念經可以忍，畢竟是喪事就互相體諒，結果今（27）日早上6點半，鄰居開始大聲放電音，一大早就被吵醒，根本無法睡覺。

受不了的男網友報警，報兩次、且過40分鐘環保局的人才出現，但環保局表示「喪事只能勸導」，要男網友忍耐，且喪家有申請路權。但男網友相當疑惑，畢竟現在是噪音擾人，與封路沒有關係，無奈嘆「我也錄影了、也報警了，都沒用」，質疑難道喪家出殯不館何時何地，有多吵都沒關係嗎？

男網友文末表示對環保局很失望，「我一直問他們這有沒有合法，都只會避而不談，反過來要我體諒，喪事的人擺明不理他們，只會用體諒一下來壓我」。文章掀起網友熱議，雖然有人認為「才死一次，不能體諒嗎」，不過更多人反駁，就是這種觀念，養成台灣人陋習，「生老病死、婚喪喜慶都很難管」、「死者為大真好用」、「為什麼喪事就不能安安靜靜的辦」、「台灣總是以習俗當理由，說習俗不能消失」、「希望可以終止台灣陋習」。

(中時新聞網)