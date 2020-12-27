有網友發現全聯的櫻桃即使打6折還是沒什麼人購買，對此，就有網友指出關鍵原因。(圖擷取自全聯消費經驗老實說)

全聯不時會推出優惠價格，到了一定時間外盒上會貼上打折標籤，許多人便會來撿便宜。不過，一名網友卻發現，看見架上正釋出「6折櫻桃」卻沒什麼人購買，讓她相當納悶，「為什麼即使6折還是沒人買？」對此，不少網友指出和價錢及新鮮有很大關連，「因為打折還是很貴」、「看蒂頭已不新鮮」。

原PO日前在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上發文指出，自己到全聯購物時，發現生鮮水果櫃裡有一大堆櫻桃，特別的是每盒上頭都貼有6折特價的標籤，不過剩下的數量多，看起來沒賣出幾盒，讓原PO疑惑發問，「為什麼即使6折還是沒人買？」

貼文發出後就有不少網友回答，「想買啊，不是還沒下班，就是下班被買光了，再不然就是這沒有」、「我們這邊都沒有，不然我一定會買」。不過有網友指出，即使打折價錢也不美麗，「因為六折還是很貴」、「櫻桃太貴了，6折還是貴」。

此外，有買過的網友分享經驗，「櫻桃打折品要注意一下新鮮度」、「可能不新鮮了？上次看到六折的小番茄，皮跟老奶奶一樣皺」、「有些肉眼就看得出來乾掉了」、「櫻桃葡萄一類在沒打折情況下，多少會有爛的和發霉的，更何況是打折品，如真要買要注意一下新鮮度」，但有網友表示，「我上次有買，都沒有壞的，而且超甜」。

(中時新聞網)