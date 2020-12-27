一般拍賣會現場，不會就單幅畫作講解，為了推廣藝術，拍賣官潘蓬彬特別就每一幅作品講解。（鄧博仁攝）

中時藝術博覽會「台灣經典－冬」拍賣會，底標價從千元到百萬元都有，吸引不手新手買家參與。（鄧博仁攝）

藝術拍賣會不再是有錢人的專利，主打藝術平權、庶民參與藝術的中時藝術博覽會「台灣經典－冬」拍賣會，在27日落幕。現場不乏名家如書畫大師齊白石、抽象畫大師陳正雄之作，還有以電視劇花系列走紅的女星畫家程秀瑛作品，以及多幅名家無底標價畫作，底標價從千元到百萬元都有，吸引不少藝術新手參與。

「台灣經典－冬」拍賣會的總成交金額為54萬元，其中程秀瑛的兩幅畫作《採菊東籬下》與《有女如雲》，分別以20萬、10萬元拍出，藝術家孫英倫的油畫《天地之間》，則以6萬元拍出。而齊白石《扇面》底標價為150萬元，陳正雄《天地之間》底標價為480萬元，則無買家出手。

現場特別的作品，還包括國畫大師張大千弟子孫雲生的書法《月落黃昏》，底標價為18萬元，已故畫家舒曾子的絕版畫作《橫看成嶺》，底標價為40萬元，以及國際大師趙春翔的版畫《月落黃昏》，底標價為8萬元，拍賣官潘蓬彬分析，這樣的底標，真的不高，「像是趙春翔的作品，一般在國際上的行情，需要再加個零。」

潘蓬彬表示，一般拍賣會現場，不會就單幅畫作講解，「為了推廣藝術，讓大眾更親近藝術，我們做了新嘗試，就單幅作品講解，包括創作者背景、作品內涵、藝術價值，等於是來參加拍賣會，同時藝術欣賞，這是別的拍賣會少有的做法。」

潘蓬彬觀察，這次的買家，大部分都是新手，「我們覺得很高興，有人跨出第一步，雖然有作品沒有拍掉，有買家沒有買，但都有跟我們打招呼，說下次會再來，這是我們期望的狀態。」

由於上次「台灣經典－秋」拍賣會，有藏家反映，沒有預展，要買賣作品相對困難，因此這次除了線上預展，還特別安排現場預展，潘蓬彬表示，「現場有專人解說，讓買家在有準備的狀態下，參加拍賣會。」

(中時 )