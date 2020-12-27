《亞洲週刊》指蔡英文「民選獨裁」，民進黨批：與國際主流媒體背道而馳。(摘自亞洲週刊臉書)

針對最新一期《亞洲週刊》以蔡英文總統為封面，專題報導所謂台灣「民選獨裁」的真相，行政院長蘇貞昌表示，「民選就不可能獨裁」。對此，有網友翻出2012年時蔡英文總統曾發表一篇給馬英九的公開信，信中稱擔憂國民黨會陷入民主獨裁，並質疑蘇揆否在打臉蔡總統？

對於蔡總統遭週刊批評「民選獨裁」是否恰當？蘇貞昌回應，民選就不可能獨裁，如果獨裁，就不可能有這種可以自由批評。一個新聞自由、言論自由不及格的地方，要來批評人權得到90幾分的國家，這並不適當，所講的也不是事實。

對此，臉書粉專《歷史哥澄清唬》今(27日)發文表示，前幾天蔡英文被《亞洲週刊》描述成獨裁政權，蘇貞昌院長表示「民選不可能獨裁」，但蔡英文2012年曾發表一篇給馬英九的公開信，說很擔心國民黨掌握絕對多數的國會，內閣不改組可能陷入「民主獨裁」危機，該粉專揶揄道，「相信又是氣氛不同、時空背景不同」。

同時，該粉專也把當年蔡總統致馬前總統公開信的相關報導截圖並PO出，並在圖中寫道，「蘇揆在打臉小英」？

網友們也留言回應，「他們倆互相打臉像極了愛情」、「覺青應該很高興吧」、「歲月是殺豬刀，時間是照妖鏡」、「明顯的獨裁政策，這不是獨裁那要怎樣才算是獨裁，民進黨已成為獨裁政黨了」。

前幾天蔡英文被 #亞洲週刊 描述成獨裁政權 #蘇貞昌 院長表示「#民選不可能獨裁」 但 #蔡英文 2009年曾發表一篇給馬英九的公開信 說很擔心KMT掌握絕對多數的國會 內閣不改組可能陷入 #民主獨裁 危機 相信又是 #氣氛不同 #時空背景不同 由歷史哥澄清唬發佈於 2020年12月26日 星期六

(中時新聞網)