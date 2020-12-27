富聿建設總經理王守順（右二）邀雕塑家楊明忠（右一）到善化辦展，立委林俊憲（左二）、前南科管理局長戴謙（左一），善化林家林忠謙先生與會。（劉秀芬攝）

台南科學園區發展帶動附近城鎮人口成長，買房租房需求大增，知名建商富聿建設於善化區前省議員林耿清的家族故居推出「居賢林園」建案，備受地方矚目，27日下午富聿建設於接待會館推出花園音樂會、雕塑展，現場也致贈球衣給台南犀牛社區棒球隊，希望為推廣地方藝文、體育活動盡心力。

富聿建設總經理王守順表示，善化之名來自於「首善教化」，自古以來，無論藝文、體育都相當盛行，然善化有公園路卻無公園，富聿入主善化地區，不是為購地賣房，而是希望深耕在地，和社區共生共榮；移植老樹，為日後興闢公園留下綠庭森景；移遷老屋，日後規畫為善化藝文交流中心。

善化林家和音樂更有不結之緣，家族組織善友樂團，在善化這塊荒漠中，灌溉樂音，富聿建設特地舉辦花園音樂會，邀請知名的「恩典四重奏」樂團和「雙金」金鐘、金曲獎得主，擁有長笛百變天后之稱的華姵共同帶來精彩演出，重現林家「驕傲的音樂記憶」。

為善化增添人文藝術，居賢林園也邀請雕塑家楊明忠將其4件作品，包括《禮讚》、《童話》、《舞動芭蕾》、《希望》，擺設於案場內；其作品揉合新古典寫實風格，加上現代表現方式，呈現雕塑與自然環境互動的感染力。

善化還有另一個驕傲的記憶，那就是棒球。善化棒球名揚國際，從國小、國中至高中，為台灣孕育出許多國手，犀牛社區棒球隊招收小一至國三，對棒球有興趣的學生，提供專業教練和晴雨都可練習的場地。

富聿建設扎根善化之際，也準備球衣，贈送給台南犀牛社區棒球隊。王守順表示，球員因練習，球衣容易磨損，贈送球衣，除為選手加油打氣，也希望球員們日後贏得佳績，能夠「衣錦榮歸」。

(中時 )