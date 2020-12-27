中州科大王律翔攻下19分、11籃板。（大專體總提供）

109學年UBA大專籃球聯賽公開男一賽事今天進行第三階段最後一天賽程，努力爭取八強席次的中州科技大學，72比70險勝台北市立大學，仍保有希望，賽後教練許智超透露，全隊每人頒發加菜金2000元加上一周假期，鼓勵球員下一階段繼續努力。

許智超表示，一星期的假從今天開始，「剛好也要跨年，就讓球員喘息一下，在學校的支持下我們也不囉唆直接發加菜金，這樣的獎勵大家才有感。」

而今天貢獻19分、11籃板的王律翔笑說：「兩種獎勵我比較喜歡加菜金，放假對我來說還好，我還是會自主訓練，不會鬆懈。」

目前中州科大5勝6敗在中段班，下個階段剩下的4場預賽仍要努力求勝，許智超透露，球員都很想拚，「我們的群組，像是白薩、蘇格爾、律翔昨天都發言鼓勵大家不要放棄，中文比較沒那麼好的蘇格爾還很用心地用中文軟體翻譯，讓隊友可以更清楚他想表達的意思。」

許智超也說球隊本季預賽傷兵不少，感謝多方幫助，他補充：「謝謝彰化秀傳院副院長黃士維、阿斯貝克運動科技股份有限公司的董事長黃柏文幫忙，今天中州副校長柴雲清也特地來幫球隊加油，還有體育室主任黃長發、副主任曾意涵，都是幫助球隊很多的人，謝謝他們。」

(中時 )