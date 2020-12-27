《陸戰隊時報》25日引述美陸戰隊發布最新文件，《2021年陸戰隊需要知道的21件事》；其中，陸戰隊司令柏格提到，隨著遠征前進基地(expeditionary advanced bases)不斷發展，陸戰隊希望2021年能開始進行「潛艦獵殺」(submarine hunting)任務，以嚇阻中國大陸與俄國的水下活動。

報導中指出，隨著陸戰隊焦點由中東反恐戰爭，轉為與實力相當的俄國與中共競爭，陸戰隊便不斷發展遠征前進基地的概念。依據該概念，陸戰隊的小單位將部署於未來可能成為戰場的近岸各基地中。

報導解釋，透過各遠征前進基地，陸戰隊提供海軍P-8A「海神」反潛巡邏機與MH-60R「海鷹」直升機後勤支援；當然，配有水下感測器的陸戰隊也能獨力進行潛艦獵殺。

據日前柏格發表於海軍研究學會的觀點，為執行「潛艦獵殺」任務，陸戰隊將「操作裝有反潛作戰感測器與聲標的無人飛行載具，還可在近岸水域部署並操作被動與主動聲波陣列」。

柏格補充，「一旦制式感測器或其他聯合情偵監(ISR)掌握惡意行動，遠征前進基地便能透過地面發射反潛作戰飛彈，或由陸戰隊戰機發射魚雷，以騷擾甚至讓對手潛艦無用武之地。

報導總結，儘管陸戰隊潛艦獵殺的概念還沒完全成熟；但從前述言論來看，2021年看到陸戰隊執行此一任務，也就不足為奇。

事實上，根據柏格在海軍研究學會的發文，陸戰隊希望在潛艦獵殺任務中，扮演協助海軍識別、追蹤，甚至是擊沉潛艦。根據其構想，陸戰隊將部署於北海、挪威海與白令海的各遠征前進基地，以約束俄國潛艦行動；或在南海的遠征前進基地，嚇阻大陸潛艦走出領海。

其強調，由於水下戰鬥在西太平洋與北海、挪威海等地太過重要，陸戰隊勢必要佔一席之地。透過提供後勤支援、感測器與打擊能力，陸戰隊遠征前進基地將為海戰做出重大貢獻，使陸俄潛艦陷於險境之中。

《陸戰隊時報》表示，自2019年接掌指揮重任以來，柏格一直推動規模較小、裝備更輕、速度更快的陸戰隊；陸戰隊將成為分散在各小型遠征前進基地的部隊，並與海軍加強整合，以為美國下一場戰爭做準備。

雖然陸戰隊計畫，未來遠征前進基地不但有小單位陸戰隊，還有反艦飛彈並提供海軍後勤支援；不過，在12月21日公布的2021年國防預算版本中，陸戰隊的長程火力研發經費卻遭國會大刀砍落。

(中時新聞網)