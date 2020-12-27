立法院被爆一份23日的內部會議紀錄，上頭寫著「110年1月萊豬進口後，2、3月辦理便當採購案時，是否請便當業者供豬隻來源資料等，請庶務科研議」，明年起要求便當業者提供「肉品來源」。藥師林士峰指出，對照高雄市民進黨議員黃明太的「窮人多一個選擇」說法，立委們會吃國產豬肉還是美國豬肉，答案似乎不言而喻了。

林士峰今天在臉書貼文表示，如果只看立法院訂便當，要業者提供肉品來源的新聞，只能說這些立委有在挑特定產地的豬肉，挑有「萊」還是沒有「萊」，只有訂購後才會知道。但是再看3個星期前，高雄市民進黨議員的窮人多一個選擇說法，(編註：民進黨高市議員黃明太在質詢時稱高收入不會買美豬，是給窮人多一個選擇，挨批失言)，立法院委員們會吃國產豬肉還是美國豬肉，答案似乎不言而喻了。

林士峰指出，雖然我們現在社會的貧富差距沒有唐朝那麼大，不過此時杜甫的詩環繞在他的腦海裡︰「勸客駝蹄羹，霜橙壓香橘。朱門酒肉臭，路有凍死骨。」

如果只看立院便當要業者提供肉品來源的新聞，只能說這些立委有在挑，特定產地的豬肉，挑有「萊」還是沒有「萊」，只有訂購後才會知道。 但是再看三個星期前高雄民進黨議員的窮人多一個選擇說，立法院委員們會吃國產豬肉還是美國豬肉，答案似乎不言而諭了。... 由藥師林士峰發佈於 2020年12月27日 星期日

(中時新聞網)