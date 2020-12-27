民進黨政府將在明年元旦起放寬含萊克多巴胺美豬進口，行政院長蘇貞昌23日表示，教育部已經完成全國22縣市國中小午餐採購契約的換約，明確加註營養午餐全面使用100%台灣國產肉品。對此，國民黨台北市議員羅智強，想起中國文學名著白蛇傳的一個橋段，嘲諷蘇揆「放毒解毒都是你，人民還要跪謝你」。

蘇貞昌23日在臉書提到，「提早一天，送孩子一份最好的禮物」，教育部已完成全國22縣市國中小午餐採購契約的換約，明確加註營養午餐全面使用國產肉品。蘇貞昌並提及，政府除了提高補助，把營養午餐使用國產「3章1Q」食材的補助金從每人每天新台幣3.5元提升到6元，資訊更全部上網，讓家長查得到、讓孩子吃得更營養更好，家長更安心。

對於蘇貞昌說法，羅智強27日晚間以「放毒解毒都是你，人民還要跪謝你」為題在臉書發文表示，他看到這則有關新聞，想起蘇貞昌最喜歡的白蛇傳橋段，白蛇為了讓許仙賣藥賺錢，晚上去全城放毒，兩夫妻晚上邊算銀票、邊竊笑，「全城的人怎麼那麼多憨人」，「放毒的是我們，解毒的也是我們，還要感謝我們，拿銀票給我們賺。」

話說完，羅智強不禁感慨，開放萊豬的是民進黨，但恩賜孩子一餐不吃萊豬，老百姓們還不跪謝叩恩。

放毒解毒都是你 人民還要跪謝你 看到這則有關新聞，想起蘇貞昌最喜歡的白蛇傳橋段 白蛇為了讓許仙賣藥賺錢，晚上去全城放毒，兩夫妻晚上邊算銀票、邊竊笑，「全城的人怎麼那麼多憨人」 「放毒的是我們，解毒的也是我們，還要感謝我們，拿銀票給我們賺。」 開放萊豬的是民進黨，但恩賜孩子一餐不吃萊豬，老百姓們還不跪謝叩恩！ https://reurl.cc/Gr74kG 由羅智強發佈於 2020年12月27日 星期日

(中時新聞網)