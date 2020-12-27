「國泰真殷雄棒球訓練營」今在高雄澄清湖棒球場進入最後一天課程，教練團在下午對抗賽中更是使出渾身解數，「營長」陳偉殷最後上場救援為比賽掀起高潮，但他最後被金門大學隊長宋昀泰敲出再見安打吞敗。

閉幕典禮時，教練團感性分享短短兩天的回憶，陳偉殷最後說道：「希望學員在這兩天學到的正確觀念以及態度，未來變成自己的專業。」

王溢正和首度擔任訓練營教練的鍾承祐都提到今年的學員特別會問問題，看到大專乙組球員們練球與求知的企圖心，看到他們從內心喜愛棒球這項運動，也讓自己重溫喜愛棒球的初衷。

宋文華則表示，在教學員的時候，也回顧了自己，做了一些反省與檢討，順便找出自己的一些小問題。林家正也說：「他們很敢發問問題，我很喜歡他們不是等待答案，而是主動去尋找答案的態度。」

而在結業式上，陳偉殷也勉勵投手群們不要害怕內角球，「不要怕打者，不要怕丟到人，大膽去丟內角球，不要怕！」

(中時 )