任賢齊跟好友李李仁坐在二樓觀眾席替九太加油打氣。(中華籃協提供)

就算請來知名歌手任賢齊在賽前球員介紹出場時，跟高雄九太科技球員一一擊掌打氣，甚至任賢齊整場比賽都跟好友李李仁坐在二樓觀眾席觀戰加油，卻仍無法改變九太昨以77比94輸給台啤結局，九太苦吞5連敗，也讓台啤拿下開季10連勝。

「我想我們問題仍然出在失誤上面，每次碰上台啤、裕隆這些強隊，我們總在第3、第4節發生不少失誤，這是我們必須改進的重點之一，」劉嘉發表示，「儘管此役輸球，卻可看到藝人到場替我們加油，也算提升觀賽品質。」

畢竟九太最近確實需要一點額外的助力，因為他們自從17日擊敗至今還沒贏過的桃園璞園之後，隨後一口氣連輸5場，整體球隊士氣與氛圍自然很糟，不過九太或許很快可以終止這波連敗，因為他們下一戰將會遇上璞園。

本季還沒嘗過輸球滋味的台啤，昨天全隊除了陳世念，其餘11名球員都有得分進帳，更有5人得分超過12分，表現最好的是范士恩拿下15分、12籃板的雙十數據，李啟瑋14分，蔣淯安13分，米勒與朱億宗各有12分。

對於自己能拿雙十數據，范士恩自己是最意外的一個，「我真的沒想到能拿雙十，大概是我在對位時，大部分都是對上2、3號位置的本土，而不是布蘭登，才會讓我搶到那麼多進攻籃板（6個），甚至能夠輕鬆把球補進。」

(中時 )