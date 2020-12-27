集結四大戲劇男神溫昇豪、是元介、藍鈞天，JR紀言愷的「男人KTV」演唱會，27日晚上登場，正在緊鑼密鼓準備2場跨年晚會演出的女神安心亞，特別抽空擔任嘉賓合唱〈製造浪漫〉；四男當中，溫昇豪、是元介曾與安心亞一起拍戲，藍鈞天則曾被她義氣相挺，JR是她的「跑友」，因此當製作人TORO與他們討論嘉賓人選時，跟他們各有淵源、可以牽成「蜘蛛網」的安心亞立馬出線。巧的是，安心亞昨剛好一身藍色裝扮，被笑是名符其實「藍色蜘蛛網」。

溫昇豪曾與安心亞合作《墜愛》，是元介則在電影《殺手撿到槍》裡為她出生入死，一直保護她，已有女友李千那的他還開玩笑說：「今天算是正式追求啦！」藍鈞天一開口就誇安心亞超有義氣，「有次在廣州打籃球，團隊希望找一位演藝圈的女神來拍影片鼓勵，結果籃球隊12人齊聲指名『安心亞』，心亞也真的親錄影片發微博給我們打氣」。JR笑說與安心亞是「跑友」，曾在馬拉松賽事上擔任她的配速員，當時他在背後貼了她的偶像「趙寅成」肖像貼紙，幫助她跑完全程，兩、三年前他辦演唱會時，也是邀她擔任嘉賓。

是元介（左起）、溫昇豪、安心亞、JR紀言愷、藍鈞天在男人KTV演唱會唱〈製造浪漫〉。（拓駱娛樂提供

四男神除了演唱合唱夯曲〈男人KTV〉、〈情非得已〉以及KTV不敗情歌〈新不了情〉等歌曲，獨唱曲也都選擇別具意義的曲目，溫昇豪演唱郁可唯的〈指望〉，這首歌當年因他主演的《犀利人妻》而紅遍半邊天，「我昨天還打給在大陸的郁可唯，她叫我錄給她看」，「這首歌是前奏一響起大家就知道這是什麼歌，還滿代表溫瑞凡的」。

藍鈞天選唱魔力紅的〈Memories〉的原因則有點感傷，他微微哽咽地說：「這一年我走了三個非常好的朋友(高以翔、小鬼與一位圈外好友)，特別挑這首歌來想念他們，這不是平常會在KTV點的歌。」 他說歌詞講的就是珍惜生命中的人，遙敬那些離開我們的人，生命雖然總有些起伏波折與困難，但也是有歡樂的事情。

安心亞擔任「男人KTV」演唱會嘉賓。（拓駱娛樂提供）

JR選唱林宥嘉的〈想自由〉，他說自己一開始選了很多「芭樂歌」，以前的他喜歡唱R＆B、唱歌愛抖音，這次聽從製作人TORO建議，想好好唱歌給大家聽、選了大家覺得他不會唱的歌，為此把養成很久的抖音習慣改掉。

歌手出道的是元介則演唱成名曲〈夏天的風〉，「現在的我唱〈夏天的風〉，跟當時唱的『風』是不一樣的，現在的「風」多了一點成熟的味道」，他說，希望透過演唱會讓觀眾重溫他是歌手的印象。被問女友會不會來捧場，他推說：「女友我不知道，但 前輩子的女友『媽媽』會來！ 」

(中時 )