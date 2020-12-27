一名國中生26日與家人攀爬尖石鄉北得拉曼巨山步道，疑因想上廁所後獨自返回營區，未料在下山卻走錯路，立即撥打119向新竹縣消防局求救，尖石消防分隊小隊長徐錦貴聯繫該少年後，穩定其情緒，並順利於當天6點找到少年，偕同他與家人會合。
這起事件發生於26日下午近4點許，少年報案說與家人攀登北得拉曼巨山步道，過程不慎走失，徐錦貴與該少年聯繫上時，立即要求他不要慌張，留在原地等待搜救人員，並協助他操作手機，定位當下的GPS座標，並出動4人前往救援。
該少年原與家人共同登山，不過因想上廁所，獨自返回露營區，卻在回到登山口的路上，因不熟路況而走錯方向，反而前往另一個山頭，所幸少年發現路線與原本登山風景不同，因此立即報案，並未再深入山區。
尖石分隊6點時順利找到差點在深山失蹤的少年，而少年的家人在搜救過程中，都未發現小孩走失，直到搜救人員聯繫家屬，家屬也對此事深表感謝，也對於讓小孩單獨脫隊致歉。新竹縣消防局也呼籲，無論登山或露營，務必讓孩子留在視線內，避免走失。
(中時 )
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