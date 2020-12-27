大陸河南省發生一5歲男童被「天外飛磚」砸中頭部死亡的意外。根據《澎湃新聞》報導，這起事件發生在河南三門峽湖濱區的華創國際小區內，一名媽媽騎車載著5歲兒子出門，在經過小區51號樓西側時，被天外飛來一塊瓷磚當場砸中頭部，血流如注被驚慌的媽媽送醫，經過4小時搶救仍不治身亡。

根據報導，當時這名媽媽載著兒子到外婆家吃飯，沒想到卻天外飛來一塊瓷磚，當場砸中男童，這名男童當場「頭破血流」，目睹一切的母親雖然立刻將兒子送往醫院救治，男童還是因為傷勢嚴重不幸死亡。

目睹兒子慘死的母親崩潰。（圖／翻攝自東方今報）

事件發生後，當地警方也前往事發現場勘查，經發現，兇手竟是同一小區內的6歲男童，就是他從25樓窗戶扔出瓷磚。據警方的調查後發現，這名「殺人兇手」是和死者住在同一樓，至於砸中死者頭部的是凶器則是走道瓷磚，原來瓷磚脫落後，被這名6歲男童拾起，從25層樓的窗戶拋出。

根據附近的鄰居表示，這裡過去就曾發生過高空拋物的情況，但是小區物業並未做出相應措施。大陸近年來不時出現高空拋物導致傷亡的類似案例，但是在事先預防措施未做好前，事件恐會一而再、再而三的發生。

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(中時新聞網)