旅英「鋼琴詩人」傅聰驚傳感染新冠肺炎！陸媒引述他的英國和上海友人圈消息，指他已住院2星期，一周前肺部還出狀況，醫師現全力治療中。雖然病情不妙，但沒到使用呼吸器的地步。

澎湃新聞報導，英國皇家音樂學院中國籍教授、鋼琴家孔嘉甯是傅聰的學生，從其朋友圈傳出消息，鋼琴家傅聰因感染新冠病毒，正在住院治療，「傅先生已經住院兩周，一周前肺部出現一些複雜的情況，醫生全力治療，目前需要吸氧，比較積極的一面是還沒到要上呼吸機的程度。」

另外，上海柏斯琴行也引述上海音樂學院教授、鋼琴家李民鐸的消息，「現在他在倫敦，感染了新冠病毒，已住院，情況不太好。醫生們一直在給他用氧氣，用各種辦法盡力的幫助他。」據了解，他的夫人Patsy也住了院，慶幸病情好轉較快，現已出院。

香港文匯報消息，現年86歲的傅聰有「鋼琴詩人」的美譽，曾獲第五屆蕭邦國際鋼琴比賽第3名和「瑪祖卡」最優獎。他的父親是著名翻譯家傅雷。

(中時新聞網)