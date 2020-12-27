牛年圖樣的創意紅包袋，也超卡哇伊。（張毓翎攝）

從左到右的魚種圖案，分別為旗魚、褐菖、馬頭魚、鯝魚、鰹魚、鰈魚。（張毓翎攝）

吳純裕設計的紅包袋也成為另類辦公小物。（張毓翎攝）

迎接2021農曆新年，嘉義區漁會推廣部主任吳純裕推出2款「只送不賣」的紅包袋，呼應明年牛年，第1款以「生肖」為主題；第2款別出心裁，除有「牛」字樣，更設計「金色魚種」圖案坐鎮，相當應景且有創意，許多收到他創意紅包袋的漁會同事，紛紛貼在辦公桌上，成為另類辦公小物。包括臉書義賣，今年他已送出200多份親手設計的紅包袋。

擅於書畫的吳純裕，從小透過自學，練就一手好字，並以「慕燕」為筆名創作，每到歲末年間，他結合12生肖，在一般空白紅包袋發揮創意，每個成品都是他得意之作。像是2021年的牛年紅包袋，以金色和紅色為主調，不只有象徵性的吉祥話，身為水產達人的他，還繪製各式Q版造型魚種，可愛感滿點。

「每個都是絕無僅有的！」吳純裕的創意紅包袋，每到年終詢問者眾，此外，他連續2年無償幫大林鎮公所設計生肖紅包袋的外觀。日前嘉義區漁會推出「海鮮三兄弟」水產禮盒特賣，消費990元，即可獲得他親手設計的牛年創意紅包袋，此亦為增添不少買氣。

吳純裕也將紅包袋放在臉書上義賣，每個義賣金額沒有限制，想捐到哪個社福機構自行決定；他說，有位熱心的東石鄉民，即使家境困難，每月仍小額捐款助弱勢，前陣子以1個紅包袋100元跟他收購，讓他感動不已，也期許能拋磚引玉幫助更多人。

喜歡他作品的人，載明想捐金額及收購數量，並附回郵信封寄到「嘉義區漁會」嘉義縣布袋鎮後寮路76號。

(中時 )