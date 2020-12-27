邁入第二年的BE HEROES棒球訓練營今天進行分組對抗賽，最後由吉力吉撈．鞏冠與江國豪的指導小隊在冠軍賽以12比6獲勝，而19歲的旅美小將鄭宗哲首次擔綱訓練營教練，看到小孩子單純且快樂打棒球，依稀看到自己當初學棒球的模樣，「他們球褲、衣服、帽子永遠都穿戴不好，從他們身上會感受一股熱情，他們不會去管外在環境怎樣，從內心出發去喜愛棒球。」

「看到小朋友，比去年更活潑，看起來他們很開心很享受，特別是在比賽上。」總教練王建民表示，小朋友願意投入，因為喜愛棒球，所以在意表現，不喜歡輸的感覺，落敗時甚至啜泣哽咽，他覺得記住這種情緒，然後開開心心地去享受，「其實我們所做的，就是一步一步，讓小朋友喜歡棒球，開心去學習。」

84位小球員在首日進行基礎的跑、投、打、守分站訓練後，第二天課程進行分組對抗賽，兩場預賽都呈現投手戰，由李振昌、張閔勛指導的第二小隊，還有吉力吉撈．鞏冠跟江國豪率領的第四小隊，皆以4比3險勝對手、一分差距挺進冠軍戰。

「連續兩年帶隊進決賽，運氣吧，因為我希望小孩子開心打球，輸贏不是重點，重點是過程，要開心享受比賽。」李振昌與張閔勛去年同組帶隊，順利走到最後，他們藉由不斷聊天，鼓勵小朋友，不要因為一時失敗氣餒。

張閔勛覺得各小隊為不同學校成員組成，「我們都跟他們說，好好珍惜這兩天的隊友，然後彼此去鼓勵，不要去怪隊友失誤，而是把輸贏放到一邊，上場就是盡情投入，我覺得這是他們這階段最需要做的。」

來自彰化東山國小二年級的許芫鋐，身高只有118公分，但擔任隊上開路先鋒、拚勁十足，指導教練鄭宗哲覺得年紀小沒關係，「個性也有點內向，就是多聊天，其實從他身上看到滿多東西，練球、比賽他不會畏懼，完全不害怕，很專注投入在比賽裡頭。」

(中時 )