超商提供網路貨到付款便利許多民眾，不過日前有網友發文指出，他在超商目睹一名奧客，向店員表明要取貨，就在店員刷完條碼結帳時，奧客突改變心意表示不領了，當下礙於排隊人潮過多，店員只能摸摸鼻子先認賠了事，讓原PO看不下去直批，「好生氣！領包裹還要等你確認喜不喜歡才能刷喔」？

原PO今(27日)在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，自己到超商排隊等待結帳時，前面的客人表示自己要取貨，店員大費周章找齊了該顧客的3件包裹，刷條碼準備結帳時，沒想到這名奧客表示，「我不要領了，我有說要領嗎？我還在考慮」，還責怪店員為什麼要按結帳。

無辜的店員本想請店長來後再處理，並要求顧客留下電話，但該名顧客態度強硬，鬼打牆要店員馬上處理，礙於後方排隊人潮過多，店員只好先自掏腰包認賠解決。原PO表示，聽到店員們之間的對話，「若商品無法退貨，店員也只能認賠買下這些包裹」。

在後方目睹全程的原PO相當氣憤，貼文發出後不少網友看了相當氣憤，「這年頭當店員也太難了吧」、「超爛的，奧客無極限」、「是慣犯吧，惡質」、「看完留言⋯當店員應該比當兵累！」、「超商人員好可憐碰到奧客」。

(中時新聞網)