【現場直播】戒備英國變種病毒 桃機門口最新畫面

【現場直播】戒備英國變種病毒 桃園機場最新畫面

中華航空CI82自英國倫敦返台班機27日晚間17時30分許抵台，機上搭載114名旅客，是目前預報自英返台入境旅客數最高的一次。對此，宅神朱學恒質疑，他不明白為何要在多國封鎖對英航班的狀況下仍要通航，「可以暫時封鎖的不封鎖」，並指出真正的危險，在於機內是密閉空間，會大幅增加感染機率。

為因應英國傳出新冠肺炎變種病毒變種病毒，有英國旅遊史者集中檢疫、該班機的114名旅客集中至檢疫所，13名機組員居家檢疫14天，所有入境者在檢疫期滿前，須再採檢。晚間19時15分左右，第一台遊覽車駛離桃機，前往集中檢疫場所。同時，根據最新消息，發燒人數已增加到5人。

朱學恒今(27日)在臉書上表示，可以暫時封鎖的不封鎖，這裡的危險不在於進入台灣而是跟他們同機的旅客長時間在密閉空間共處，感染的機率也會大幅增加。朱學恒直言，到底為何要在四十國都封鎖英國航班的狀況下硬開呢？「我不明白」。

網友們也留言回應，「有什麼好大驚小怪，反正又還沒選舉，正常現象，如果要選舉了他們會這樣？動動腦吧」、「擴大感染，大家就有抗體了」、「可能跟萊豬一樣，不開放的話會引起技術性貿易障礙」。

可以暫時封鎖的不封鎖 這裡的危險不在於進入台灣 而是跟他們同機的旅客長時間在密閉空間共處，感染的機率也會大幅增加 到底為何要在四十國都封鎖英國航班的狀況下硬開呢？ 我不明白。 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年12月27日 星期日

(中時新聞網)