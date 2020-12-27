日本首相菅義偉27日表示，正爭取明年2月中旬訪美，與美國總統當選人拜登舉行首次會晤；至於因新冠疫情延後到訪的大陸國家主席習近平，「現階段並非協調習主席訪日的時機」。此外，隨著大陸與澳洲的爭端持續惡化，目前約有70艘載有澳洲煤炭的貨船，因中國禁令無法靠港卸貨，千名船員受困海上長達數月。

菅義偉接受日本媒體訪問時，被問及訪美的預定時間，他回應「希望在明年2月中」，他也表示，日本相當關注美國境內的新冠疫情，並持續就此與美方進行協調。針對習近平推遲訪日行程的問題，菅義偉則稱，目前還沒有新的安排，「日中兩國都應該做好自己的防疫措施，現階段並非協調訪日日程的時機」。

主持人詢問菅義偉，是否有意角逐連任下一屆自民黨總裁時，他並無正面回答，僅稱自己「每天都會確實做好份內工作」。

另外，據《紐約時報》報導，隨著北京與坎培拉的關係日益緊張，陸方自10月起加強管制澳洲煤炭進口。多個主要港口接獲命令，禁止卸載澳洲煤炭，導致目前約70艘、總計載運700萬至1000萬噸澳洲煤炭的貨船無法靠港，只能在港口附近滯留，部分船員甚至已經超過半年沒有下船。澳洲海事工會估計，這些船上共有1400名船員，有人因思念親人情緒崩潰，還有人難以承受壓力，試圖結束自己的生命。

(中時 )