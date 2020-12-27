軟銀鷹隊王牌投手千賀滉大昨天與球團續約1年，明年的年薪上漲1億日圓，達到4億日圓之譜，也創下日職史上育成選手出身球員的新紀錄。也是育成出身的前讀賣巨人隊中繼投手山口鐵也，2017年的年薪曾達到3億2000萬日圓，如今不僅被千賀超越，而且一口氣往上攀升8000萬日圓。

千賀滉大原本是軟銀鷹隊的育成選手，加盟當年的年薪只有270萬日圓，幾年過後竟成長到4億日圓，足足是當年的148倍，相當驚人！

過去日職球員年薪大幅成長的前例有：大前輩野村克也，他從最早的8萬4000日圓上漲到1974年的4000萬日圓，達到476倍之譜。前歐力士青波隊的鈴木一朗則從入團時的430萬日圓，上漲到2000年的5億3000萬日圓，成長123倍。

還有前近鐵猛牛隊的中村紀洋，他是從剛加盟時的430萬日圓上漲到2002年至04年的5億日圓，也足足成長116倍。千賀滉大的薪水成長倍數雖不如野村克也，如果明年表現依舊出色，還有機會再把倍數往上翻升。

(中時 )