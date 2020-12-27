劉以豪宣布加盟大陸綜藝真人秀《平行時空遇見你》，與秦嵐配對。（劉以豪工作室提供）

劉以豪宣布加盟大陸綜藝真人秀《平行時空遇見你》。（劉以豪工作室提供）

劉以豪2020年末再丟驚喜彈，宣告加盟大陸綜藝真人秀《平行時空遇見你》 ，他首次挑戰編劇角色，同時自編自演愛情故事，在節目中與秦嵐配對，打造屬於他們甜蜜的戀愛劇本，預告片一曝光便引起高度關注。談起目前相處感覺，劉以豪直呼：「我很幸運，跟秦嵐相處非常開心愉快，她整個人很有氣質、很體貼，很快就讓我放下戒心，我們討論的過程是沒有距離的。驚喜就是發現她有顆浪漫的少女心，真的很可愛。」

這回不只是是演員，也在節目中挑戰編、導、演，劉以豪認為，綜合彼此意見和故事是最困難的，因兩人對戲劇呈現有不同想法，他想要接地氣、貼近生活，覺得是很浪漫的事情，但秦嵐想像的偶像劇，是比較科幻、天馬行空，也許可以穿梭，兩人得討論達成共識；他不視節目為壓力，看作是好玩的事情，坦言目前還放不開：「是因為自己沒有參加過這樣的綜藝節目，心情更緊張，有時候都不知道自己在幹嘛了，很努力告訴自己趕快放輕鬆、加油！」

節目以創作浪漫故事，與愛情密不可分，除了戲劇上的浪漫，好奇現實生活中劉以豪的愛情觀？他自剖：「我的愛情觀有點簡單，有一點樸實、可愛？覺得可以牽著手走在路上，一起去電影院看電影，散散步、牽牽手，一起發呆一起吃飯，我就覺得是一件很浪漫的事情。」更形容，「不在乎特別是做了那件事情，而是可以陪在彼此身邊，然後經過時間的淬煉，好美呀」。

雖然2020年全世界都受疫情影響，不過劉以豪可說是事業大爆發，承載電影《比悲傷更悲傷的故事》締造高達10億票房氣勢、電視劇《我們不能是朋友》多次登上熱搜、6月與李昇基攜手綜藝《Twogether》播出後魅力橫掃各地，他也跨足樂壇發行首張EP《U》實體、數位攻佔排行榜冠軍。他充滿感激地說，這一年環境很不容易，他則有許多的突破，深刻感受到沒有什麼比和家人好好吃個飯、身體健康更重要了，「感謝家人、粉絲們的支持。你們安全、快樂就是我努力的最大動力」。

至於2021計畫，他透露，與古力娜扎主演民國懸幻劇《十二譚》、與沈月主演都市愛情劇《我親愛的小潔癖》有望在明年初播出，目前他正在廈門與周雨彤拍攝新戲《當愛情遇上科學家》，耶誕節、跨年都得在工作度過，「未來有更多精彩表現，就希望大家可以期待囉！」

(中時 )