市長林右昌說，這幾年推動基隆「港、城、丘」再造行動，希望藉由這套書冊，讓更多台灣民眾重新認識基隆這個城市。（陳彩玲攝）

市長林右昌說，這幾年推動基隆「港、城、丘」再造行動，希望藉由這套書冊，讓更多台灣民眾重新認識基隆這個城市。（陳彩玲攝）

基隆市文化局與青鳥文化制作合作，聯手深度人文雜誌編輯策劃團隊VERSE，共同推出一套兩冊《在基隆：城、海、山與未來》， 27日在要塞司令官邸舉辦新書發表會。

市長林右昌說，這幾年推動基隆「港、城、丘」再造行動，過程中累積許多動人的故事，希望藉由這套書冊，讓更多台灣民眾重新認識基隆這個城市，有別過去印象，基隆值得大家來走走看看。

「城市掌握發展優勢與特色，就可找到出路」，林右昌指出，過去人們常提基隆多山沒有所謂發展的腹地，應發揮基隆港優勢，他說，過去環境條件沒營造好，城市長時間發展有它的歷史軌跡與元素，透過有效地整理，產生新的、有機的秩序，就會帶來新生命力。

林右昌表示，市府採取完成中山一二路拓寬、打通忠一路及城際轉運站等策略，隨西岸郵輪旅客大樓整改建、會展旅運智慧大樓未來興建後，發展定位就會清楚明瞭，就像下圍棋一樣，一棋一步；再結合通往太平國小纜車，這過程還需進行西岸碼頭工人聚落擾動，希望跟當地民眾慢慢溝通進行，政府真的不需介入太多，讓在地自行找回正向生命力，就像市府在正濱色彩屋做的事一樣。

文化局長陳靜萍說，這次《在基隆》一套兩冊分別選用城市實景照與插畫風格照，呈現基隆的在地和未來感，讓讀者一次擁有兩種基隆意象，包裝以書盒封套製作，通路則與時報文化出版總經銷合作，將上架至全台實體書店及網路書店通路，歡迎有興趣的全台民眾，用行動支持，同時也更進一步了解基隆這座海港城市長年來作為流動頻繁之地，所積累的豐厚文化養分。

(中時 )