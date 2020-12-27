「嵐へ贈る30秒」TVCM(影片/ 取自YouTube)

日本傑尼斯天團「嵐ARASHI」，從1999年出道至今超過20年，累積超高人氣，他們也橫跨歌手、演員和主持，在各領域都有傑出表現，但2019年宣布2020年12月31日休團，讓粉絲都很不捨；近日與他們合作過的13間企業，聯手合作把嵐歷年廣告片段串在一起，被網友瘋傳並直呼「太感人了」。

嵐在去年宣布2020休團後，粉絲雖然難過但仍支持偶像的決定，也珍惜能看到他們合體的時光；嵐也在休團前幾個月啟動新企劃「HELLO NEW DREAM. PROJECT」，和13間企業合作，推出各種限定特別版包裝的商品，鼓勵大家勇敢追夢。

近日與他們合作過的13間企業，聯手合作把嵐歷年廣告片段串在一起，被網友瘋傳並直呼「太感人了」。(圖/ 摘自YouTube)

而13間企業包括日立、日清、森永、日本郵政、KOSE、LION、in能量果凍等等，他們除了打造嵐的特別版商品供粉絲搶購外，昨（26）日該企劃的YouTube頻道也釋出一段30秒影片，馬上引起瘋傳；原來這13間企業公司將歷年來，嵐替自家拍的廣告串在一起，並表示「有嵐的每一天，超幸福」，感動許多粉絲。

嵐是日本傑尼斯旗下男團，由大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也和松本潤5人組成；日前嵐錄製休團前最後一次《Music Station》，隊長大野智也不禁笑說，「當年我們只有14歲，現在都40歲了」，帶著笑容和觀眾們告別。

(中時新聞網)