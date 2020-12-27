身為醫師竟利用職務之便下藥，桃園一名中醫診所的已婚主任，看上診所裡女會計師的美貌，先是在咖啡裡下藥給女會計喝，趁對方昏迷時性侵得逞，想不到中醫師下的藥量太重，女會計「行屍走肉」4天，同事發現趕緊帶她到醫院，才發現原來遭主任性侵。

根據判決書，中醫診所張姓主任因為覬覦女會計，2017年11月9日晚上10點下班後，張男到超商買冰咖後，接著將預藏的安眠藥物加進去，讓女會計喝下後昏迷，隔天早上，張男開車載著昏迷的女會計，到附近摩鐵性侵，最後開車送她回家，事後張男將診所監視器畫面刪除，以為計畫天衣無縫。

結果張男似乎下藥過猛，女會計連4天精神不濟、反應遲鈍，同事詢問得知她曾喝下咖啡，急勸她趕緊到醫院驗傷，果然驗出安眠藥反應、以及張男口水DNA。張男起初應訊時坦承性侵，但開庭又翻供否認，謊稱自己不知道發生何事，醒來時已經在自己車上，身旁的女會計說不舒服要求自己載她回家，不過檢方掌握證據、摩鐵監視畫面，加上張男曾傳訊向女會計道歉，因此依法起訴。

張男依以藥劑強制性交罪，一、二審遭判10年徒刑，目前仍在最高院審理中。至於民事部分，判張男須賠償129萬元；上訴二審時，高院認為被告性侵事證明確，還指使一名女職員作偽證，日前駁回上訴，全案確定。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)