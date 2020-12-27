2021新春賀歲片《角頭－浪流連》演員群鄭人碩、謝欣穎、高捷、曾莞婷、黃尚禾、唐振剛、黃冠智等人今（27日）在基隆奠濟宮廟口發放200份便當給街友們，就連《角頭1》、《角頭2》的演員孫鵬、黃騰浩也前來力挺，即使飄著細雨，整個廟口廣場還是被熱情民眾擠得水洩不通。

首度加入角頭系列，在片中飾演美女市議員的「本土劇女神」曾莞婷透露有場和飾演老公盛鑑的泡湯「喬事情」戲碼，雖然包括前置作業，拍了長達10小時，她還背部全裸，但最後因為電影長度被忍痛剪掉，監製張威縯也說如果票房破億，就會把這一段公開，造福廣大男性粉絲。

張威縯透露其實尺度最大的竟是飾演「湳坑」老大的67歲龍劭華，還爆料他在片場都大方直接「裸泡」，完全沒在做安全措施，覺得「男生有什麼好遮的」，在片中飾演龍劭華女兒的曾莞婷也不忘大讚龍劭華「很精實」，身材維持的不錯。而與龍劭華較勁、飾演「北館」老大貴董的高捷也表示「他的口才很好，身材也還不錯」。

高捷立刻被問怎麼不跟著秀一下身材，在今天活動上堪稱人氣王的他霸氣回：「不需要，都有人求婚了！」原來是下午在發便當時，有位自稱在科技公司上班的熱情女粉絲當場對高捷告白，還表示想要嫁給他，更激動喊：「我祖宗十八代都包場，我愛不到你，祝你幸福。」高捷也笑說「我已經結婚了，無法回應，但對方有答應我2月5日要帶500個員工去包場」。電影將於明年2月5日在台上映。

(中時 )