放屁除了是正常生理現象，根據頻率或是氣味的不同，也可能成為身體異常的警訊。胃腸科醫師許秉毅近日在節目中透露，一般人每天平均放10次屁，若超過20次就必須注意，而屁味大致可分為7種，其中硫磺味、臭雞蛋味等都屬於正常範圍，然而若放屁出現「魚腥味」，就有可能是罹患腸胃疾病，甚至是癌症。

許秉毅日前在TVBS《健康2.0》節目中提到，根據吃下肚的食物種類，放屁也會有不同的味道，像是平時攝取較多蔬菜的人，因植物性蛋白偏高，放屁時大多不會有太大的異味；至於愛吃肉的民眾，放屁就會是「硫磺味」；至於有時放屁出現難聞的「硫磺味」，則是因腸胃殘留過多消化不完全的食物，但仍屬正常範圍。

醫師列出7種屁味，提醒民眾多注意。（圖／翻攝自健康2.0 YouTube頻道）

醫師接著說，如果放屁有「糞臭味」，可能是蛋白質或肉類攝取過多；而腸胃炎患者因體內壞菌較多，分解食物時會產生類似「臭水溝」的味道；另外體內出現特殊感染，例如阿米巴痢疾或潰瘍性大腸炎時，因腸壁潰爛，放屁就會有「腐肉味」；至於腸胃道出血或惡性腫瘤，則可能出現「魚腥味」，需多加留意。

外科名醫江坤俊也補充，當大腸長出惡性腫瘤時，容易造成糞便阻塞，導致穢物長時間積在體內，和細菌產生交互作用，只要一放屁就會臭氣熏天，因此若長時間便祕，且頻繁放出小量臭屁時，很可能就是大腸癌的前兆，建議有類似困擾的民眾一定要及早到醫院檢查。

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(中時新聞網)