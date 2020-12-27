檢疫所工作人員仔細將旅客行李擦拭消毒液，做到防疫無缺失。（陳怡誠攝）

【現場直播】戒備英國變種病毒 桃機門口最新畫面

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英國新冠變種病毒來勢洶洶，我國今晚迎來航班減半後首波倫敦航班，共計有127名旅客入境，其中有1人出現39度高燒，直接被送至部立桃園醫院採檢，另有4名自述過去14天有症狀，於機場直接進行採檢，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，本航班入境後連同機組員共有18人先接受採檢，其於無症狀者則先安排至集中檢疫所入住，隨後進行採檢，採檢結果預計明天出爐。

為備戰倫敦百人航班抵台，指揮中心發言人莊人祥今天強調，該班機抵台後所有旅客都會先被引導至專屬候機室，若發現有症狀者會在機場當場採檢，發燒者則是直接送醫，其餘無症狀者則在入境後直接送至集中檢疫所。

今天下午17點36分倫敦航班抵達桃園國際機場，陳宗彥指出，班機落地後相關的檢疫流程相當順暢，114人辦理入境手續以及採檢至搭上接駁巴士僅花2小時，另外13名機組人員則在航空公司的安排下入住防疫旅館，同樣需進行14天的居家檢疫。

副指揮官陳宗彥（右一）。（本報資料照）

圖為桃園機場檢疫人員高規格備戰，迎接自英入境旅客。（陳麒全攝）

陳宗彥指出，倫敦班機旅客搭上巴士後將分別被送至北部的A、B、C三座集中檢疫所，入住人數分別為39、57、17人，每個人入住後都分別要在第一天與解隔離前一天進行採檢，確認都為陰性後才能返家進行自主健康管理。

(中時 )