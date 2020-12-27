新北市致理科技大學王姓女大生11月間在學校圖書館睡覺時，遭同校男學生打手槍射在身上，不過王女在網路發文控訴，她稱自己向校方反映後，學校竟以「只是調皮、惡作劇」要求她忍氣吞聲，甚至連性平會委員都對她說「當作從未發生過，慢慢遺忘它」。對此，校方回應，當天都有陪同學生報案，學校性平會委員也沒有提到惡作劇等語，絕對沒有刻意偏袒其中一方。

王女在網上貼出報案三聯單和性平會函文後表示，11月24日自己在學校圖書館睡覺，男同學竟跑到自己身旁打手槍，射到整件外套都是精液，自己事發當天就已報警、提告，而對方也在偵訊時承認犯行，不過學校在召開性平會時，竟對她表示「這是那位調皮學生的惡作劇」，甚至向她說「除非妳被侵犯了，被強迫性交了，那這樣才算是那位同學犯罪了」、「學校已經有跟他說不可以這樣做了，所以就這樣算了」。

王女指控，性平會上甚至有女委員對她稱「如果真的遇到了，就當不認識走過去就好，讓這件事情當作從未發生過，慢慢遺忘它」。王女無法理解稱，監視器已錄到男同學犯後逃跑畫面，外套也交給警方採證，證據齊全，校方卻想公然掩飾、大事化小小事化無。

王女對性平會女委員所述也相當不滿，她說「這可笑的言論竟然出現在學校招開的性平會上！而且還是女性委員！什麼叫做當作沒這回事？什麼叫做當作不認識？什麼叫做慢慢遺忘它？如果能忘，這世上不會有那麼對無法走出被害陰影而發生的悲劇」。目前轄區警方已依公然侮辱及猥褻罪，將男同學法辦。

對於王女回應，致理科技大學則表示，案發當天學校教官都有陪同學生報案，當天下午也有協助警方協助找人、提供相關資料，而性平會委員也絕對沒有提到惡作劇或希望學生刻意忘記此事等語，委員只是擔憂學生未來碰到男學生會害怕，鼓勵她以正面思考，絕非偏袒其中一方，至於男大生處置，目前仍待性平會調查。

(中時 )