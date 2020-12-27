與父母逛信義區百貨用餐 3歲童左腳遭手扶梯夾傷 20:542020/12/27 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 救護人員趕抵現場急救。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市信義區新光三越A11館，今天晚間近7時傳出男童腳被手扶梯夾傷意外。3歲男童與父母到百貨地下2樓用餐，在搭乘手扶梯時，因腳穿膠鞋，被手扶梯間隙夾傷。警消獲報前往，男童左腳穿膠鞋被夾到，腳掌紅腫、無外傷，救護人員處置急救後，並無大礙。 警消指出，穿著長裙、長褲或軟膠鞋的民眾，在捷運、百貨等公共場所搭乘手扶梯時，請注意踏階邊緣，避免夾入受傷。 高雄3歲單眼童赴日手術成功 今返台親友開心接機 民法成年下修18歲 呂秋遠：有人結婚40歲還是媽寶 (中時 ) #手扶梯 #夾傷 #膠鞋 #左腳 #百貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中精機土國翻身記 放下30年經驗成最大贏家 19:002020/12/27 財經 怪女衣不蔽體逛百貨 偷賣場物品遭逮 15:132020/12/27 社會 屏東新園自小客車直撞路邊休旅車 車毀8歲女童頭傷昏迷 15:532020/12/26 社會 3歲童被「最致命毒蛇」狠咬 阿嬤1神招救命醫生驚嘆 08:592020/12/27 搜奇 北科大教師扯髮打傷酒吧女公關 上法院扯「和解條件是她嫁給我」 19:202020/12/26 社會 多情男追真愛成凱子 曝「交往3個月噴160萬」連愛愛都沒有 16:072020/12/26 社會 長期搬重物上下樓 膝蓋難彎曲 04:102020/12/27 生活新聞 美保齡球館爆槍擊 槍手掃射釀3死3傷 13:362020/12/27 國際 詭異露營車播放「有炸彈」倒數引爆 釀3傷傳有遺體殘骸 08:242020/12/26 國際 古寧頭戰役開第一炮 熊震球老英雄殞落 15:032020/12/26 寶島 柯文哲酸中央以謊圓謊 陳時中嗆柯在講自己 04:102020/12/26 生活新聞 社會熱門新聞 上億迎娶車隊現雲林街頭 婚禮像跨年原來是他娶媳婦 - 社會 王應傑兒子王怡中心肌梗塞 裝葉克膜搶救無效過世 享年39歲 - 社會 男向前女友討債 手腳被打斷關狗籠、注射海洛因慘死 - 社會 驚悚！騎士誤上國1 慘遭聯結車等多車輾碎 屍塊四散 - 社會 寵物店員不收錢幫流浪貓火化 遭同事怒罵白癡 網驚曝：犯職場大忌 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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