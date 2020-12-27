台北市信義區新光三越A11館，今天晚間近7時傳出男童腳被手扶梯夾傷意外。3歲男童與父母到百貨地下2樓用餐，在搭乘手扶梯時，因腳穿膠鞋，被手扶梯間隙夾傷。警消獲報前往，男童左腳穿膠鞋被夾到，腳掌紅腫、無外傷，救護人員處置急救後，並無大礙。

警消指出，穿著長裙、長褲或軟膠鞋的民眾，在捷運、百貨等公共場所搭乘手扶梯時，請注意踏階邊緣，避免夾入受傷。

(中時 )