俄羅斯國防部副部長尤努斯-貝克·葉夫庫洛夫將軍( Yunus-Bek Yevkurov)說，今年10月進行的戰略演習-「高加索-2020」(Kavkaz-2020)演習期間，暴露了俗稱「終結者」的BMPT先進火力支援戰鬥車的缺陷。

防衛部落格(Defense Blog)報導，BMPT火力支援戰車，是由國營的烏拉爾機械車輛製造廠(Uralvagonzavod)所設計製作，主要擔任進攻作戰的步兵支援火力，2007年交給俄軍測評，2008年就配發到部隊當中。

BMPT的砲塔特寫，主要武裝是2門30公釐砲與4枚反戰車飛彈，這兩種武器都是空地兩用型，也能對低空的直升機造成威脅。機砲中間還有一具7.62公釐同軸機槍。(圖/俄羅斯聯邦陸軍)

這型戰鬥車裝備有2門30公釐2A42型自動機砲，備彈量有900發。雙炮的上方有一挺7.62公釐PKTM機槍，具有視訊瞄準儀可在車內操作，備彈2,000發子彈。另配備4枚9M120「衝鋒」反戰車飛彈(Ataka-T)，以及30公釐自動榴彈發射器，既有打擊陣地埯體，也能破壞輕裝甲目標，還有獵殺主力戰車的武器，甚至能對抗直升機這類低空目標，綜合火力相當驚人，因此被稱為「戰場收割者」，或是「終結者」。

不過，葉夫庫洛夫將軍卻坦承，在「高加索-2020」戰略指揮和人員演習期間看到了它的缺點，他說「有9輛終結者參與演習…這型車通過了嚴格的測試，但我們在那裡看到了許多技術缺陷。現在，終結者會在中央軍區的測試編隊中再進行了改正。」

他並沒有提到終結者的問題在哪裡。

(中時新聞網)