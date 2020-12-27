邱鋒澤近日主持八大《娛樂百分百》經典熱門單元「百分百遊戲王」，沒想到竟顏面掃地，自嘲「我就是隊伍的老鼠屎」。他與黃偉晉帶領來賓大元、無尊、楊昇達、梁凱莉、紀卜心、雨婷分兩組接力挑戰3D憤怒鳥、鯉魚躍龍門等瘋狂遊戲，黃偉晉開心表示：「終於可以不用燒腦玩遊戲了。」

大元近日推出寫真作品，遊戲開始前，介紹書名《數到3之後》的由來，她笑稱，「數到3之後，衣服就打開」，竟讓在場所有男生聽到後暴動，迫不及待喊數，引起現場一陣大笑。接著在進行鯉魚躍龍門關卡時，又因太賣力，讓黃偉晉忍不住吐槽：「好險後面沒有攝影師，不然妳背影超醜。」

邱鋒澤（左）、凱莉被迫以大鵬展翅的怪異姿勢來求得勝利。（八大提供）

緊接進行命運抽冰磚的遊戲，意外考驗眾人的核心肌群。只見無尊為了勝利咬牙苦撐，頻頻對著製作人喊：「我快不行了。」同隊的邱鋒澤、凱莉更被迫以大鵬展翅的怪異姿勢求得勝利，場面相當逗趣，但大元以美人魚姿勢輕鬆取勝，在個人競賽時，又勢如破竹K.O掉對方所有女隊員，一邊宣傳一邊開心直喊：「數到3之後來進行懲罰」，超強實力令人驚豔。

(中時 )