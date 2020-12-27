紫南宮香火鼎盛，每年跨年和農曆年節領錢母；和一整年度來求發財金的民眾絡繹不絕。（黃立杰攝）

竹山鎮紫南宮牛年錢母27日正式發表，主委莊秋安表示，今年錢母一樣有錦袋幣和精裝盒版套幣，因應牛年幣上刻有「金牛搖財」，圖案為金牛臥伏在發財樹下，象徵金銀財寶滿地來。而因應疫情，也更改過去跨年排隊領取的方式。

莊秋安表示，2021年紫南宮錢母有金幣、銀幣單枚以錦袋裝；以及盒裝葫蘆套幣組，白色葫蘆陶瓷基座上鑲有兩枚套幣。葫蘆是中國最原始的吉祥物，民眾常掛在門口避邪招寶，而金、銀錢母正面有土地公像，背面則刻有伏地牛，臥伏在發財樹下的金銀財寶旁，象徵招財吉祥。

免費領取錢母的方式也因為疫情有不少更動，31日排隊領取錢母的活動取消，民眾可於2021年1月1日早上11點前排隊拿兌換卷，再憑券換牛年銀錢母一枚，廟方建議元旦上午再來排隊，且不會提供薑茶，希望分流減少群眾聚集，錢母數量會盡量備足，讓民眾不至於撲空。

而熱門的盒裝套幣及項鍊，過去會在元旦限量發放，2021年亦取消，將於元旦連假不定期發放，廟方會在發送當天公告，但不會透露確切時間，換言之要碰運氣。無論想要拿哪一種，莊秋安請民眾們一定要配合防疫規定，排隊戴口罩，同時保持社交距離，未依規定佩戴口罩，且勸導不聽者，將依違反《傳染病防治法》，可裁罰新台幣3000元以上15000元以下罰鍰。

回溯錢母的歷史，莊秋安侃侃而談，最早是2012龍年，發想以龍銀設計讓民眾祈福並隨身攜帶，並設計錢幣搭配當年度生肖，演變至今，每年元旦和農曆初一都會發送錢母，吸引數萬民眾來排隊。

(中時 )